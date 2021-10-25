«أكساد» : 100 مليار متر مكعب من المياه تفقدها المنطقة العربية بسبب ضعف شبكات الري

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قال الدكتور إيهاب جنات ممثل المركز العربي للأراضي الجافة والمناطق القاحلة «اكساد»، إن هناك 100 مليار متر مكعب نفتقدها من المياه بسبب الري وهذا يتطلب أن نركز على إدارة وكفاءة الري، مؤكدا أن هناك تعاونا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لكي يتم التوسع في برامج تحسين طرق الري بمختلف المشروعات المشتركة في المنطقة العربية.

وأضاف «جنات»، خلال الجلسة الرئيسية بعنوان «تطور إدارة المياه»، في ثاني أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذي انطلقت فعالياته بالقاهرة، وتستمر حتى ٢٨ أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك العديد من التجارب تم تنفيذها بمعرفة «أكساد» في مثل زراعة الطماطم والخضروات في الصوب لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية. مضيفا أنه تم تنفيذ هذه التجارب بالتعاون مع المزارعين وتم تطبيق هذه التقنية في العديد من المناطق مثل منطقة الجوف بالسعودية رغم أن نسبة الأمطار بها 50 مليمترا فقط، وتم استخدام هذه المياه في زراعات الكثير من النباتات وزيادة الرقعة الزراعية.

وأوضح ممثل «اكساد»، إن المنطقة العربية من أكثر المناطق ندرة للمياه، حيث يصل متوسط نصيب الفرد 620 مترا مكعبا في العام ومن المتوقع أن يقل خلال السنوات القادمة، موضحا إن هناك دول عديدة في المنطقة العربية تعاني بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية السريعة والتلوث وأن كل ذلك يعمل على الحد من كفاءة الري بمقدار 15% من كل عام.

أشار «جنات»، إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» قام بتطوير استراتيجية المياه العربية التي تركز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تهدف إلى حسن الاستخدام وتنسيق التطور وتبني النهج التشاركي بين كافة القطاعات.

وأوضح ممثل «أكساد»، أن مشاريع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة يتم تنفيذها في كافة الدول العربية وهناك مشروعات أخرى يتم العمل عليها بالفعل، مضيفا أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للعمل بين مركز «أكساد» مع وزارتي الري والزراعة في كل الدول العربية، لافتا إلى أنه يتم العمل على مشروعات الري وتطويره، وأن المنظمة تقوم بالعديد من المشروعات في 13 دولة عربية .

وأوضح تطبيق التقنية في مرسى مطروح بمصر والوادي الجديد، بالإضافة إلى تطوير العديد من الآبار غير المستخدمة للاستفادة منها في العديد من الزراعات لافتاً إلى أهمية المياه الجوفية وأنها من الموارد التي يساء استخدامها وتحتاج إلى إدارة جيدة، مشيرا إلى أن هناك طرقا كثيرا يجري استخدامها للحفاظ على هذه المياه والاستفادة منها.

ومن جانبه قال فرانسيسكو موليرو، رئيس شركة «سياسا» الحكومية لتنمية البنية التحتية الزراعية ومشروعات الري في إسبانيا، إنه منذ عام ٢٠٠٠ استثمرت أكثر من مليار يورو، في تنمية أكثر من ٥٥٠ ألف هكتار مضيفا أن هناك ٤ ملايين هكتار، تعتمد على الزراعة المروية في إسبانيا، لافتا إلى تمويل الحكومة الإسبانية ٥٠٪؜ من المشروعات، والنسبة الباقية تمولها الاتحادات الخاصة بالمزارعين، بالتعاون مع المجتمع المدني

وأوضح أن إسبانيا دولة زراعية، بها تنوع زراعي كبير نظرا لاختلاف طقس المقاطعات، مشيرا إلى أن إحدى المقاطعات الجنوبية يزرع بها نحو ٥٠٠ ألف فدان بالزيتون، رغم عدم سقوط أمطار هناك، وتصنف هذه المنطقة بالأولى في زراعة الزيتون في العالم.