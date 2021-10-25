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حملات مكثفة للنظافة بمراكز كفر الشيخ

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حملات مكثفة للنظافة بمراكز كفر الشيخ حملات مكثفة للنظافة بمراكز كفر الشيخ

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نظم مجلسا مدينة قلين وسيدي سالم، حملات مكثفة لأعمال التجميل ورفع المخلفات وتحسين الخدمات والمرافق، وتسليك خفض المنسوب، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على تجميل الأماكن العامة بالمدينة، وإزالة المخلفات والقمامة بالشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تهذيب الأشجار وإعادة تأهيلها وزراعتها بشكل جمالي، بالإضافة إلى متابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج بالمدينة، وقرية البكاتوش.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، والقصابي، والبلاصي، والروضة، والفقهاء القبلية، وبرية لاصيفر، وأبوغنيمة، والورق.

المصرى اليوم

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