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الأردن يدعو جميع الأطراف في السودان لاحتواء الأوضاع وتغليب المصلحة الوطنية

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الأردن يدعو جميع الأطراف في السودان لاحتواء الأوضاع وتغليب المصلحة الوطنية الأردن يدعو جميع الأطراف في السودان لاحتواء الأوضاع وتغليب المصلحة الوطنية

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قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، إن الأردن يتابع التطورات التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق منذ صباح الاثنين.

ودعت وزارة الخارجية الأردنية جميع الأطراف في السودان إلى احتواء الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا بما يحافظ على سلامة السودان الشقيق ومصالحه، ويُحقق أمنه واستقراره، ويحمي مقدراته ومكتسباته ويلبي تطلعات الأشقاء السودانيين.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء، والتمسك بالالتزام بما جاء في الوثيقة الدستورية، واتفاق جوبا للسلام، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات من أعمالهم.

المصرى اليوم

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