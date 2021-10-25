أخبار عاجلة

القبض على يمني ارتكب 19 جريمة -
60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل" -
"آل خريف" يستقبل مدير أحوال القطيف الجديد -
بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان عقب الانقلاب -
هيئة الصحفيين السعوديين تقر تدشين 14 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة -
توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر -
الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء -
انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر -
طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي -
السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

«كرة نار في الخرطوم».. السودان على صفيح ساخن بتحركات عسكرية ودعوات للتظاهر (ردود الأفعال)

Print
«كرة نار في الخرطوم».. السودان على صفيح ساخن بتحركات عسكرية ودعوات للتظاهر (ردود الأفعال) «كرة نار في الخرطوم».. السودان على صفيح ساخن بتحركات عسكرية ودعوات للتظاهر (ردود الأفعال)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بادرت منظمات عالمية وعواصم أوروبية وعربية، يوم الإثنين، إلى التفاعل مع التطورات الجارية في السودان، معربة عن آمالها بأن يسود الاستقرار في البلاد، داعية للإفراج عن أعضاء مجلس الوزراء المعتقلين.

علّق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الإثنين، على الأوضاع الحالية في السودان، ودعا «جوتيريش» إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان وكل المسؤولين الآخرين. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة عبر بيان الأوضاع الحالية في السودان.

وطالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل باتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الموقع في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من إطاحة عمر البشير وبـ«اتفاق السلام» الموقع في جوبا عام 2020 مع الحركات المسلحة في عدة أقاليم سودانية.

ونقل بيان، نُشر على موقع الجامعة، عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة القول إنه «لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة».

وقالت وزارة الخارجية ، إنها تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان. وأكدت الرياض استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه.

كما دعت دولة الإمارات، الإثنين، الأطراف السودانية إلى التهدئة وتفادي التصعيد والحرص على مصلحة الشعب السوداني. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد. كما أكدت الإمارات أنها حريصة على الاستقرار في السودان وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار. وشددت على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية: قمة إيطاليا تؤكد على الالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي

السعودية: قمة إيطاليا تؤكد على الالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي

الأزمة السعودية - اللبنانية تمتد إلى خدمة البريد

الأزمة السعودية - اللبنانية تمتد إلى خدمة البريد

السعودية تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل..فما هو؟

السعودية تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل..فما هو؟

السعودية تسجل 49 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 49 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا