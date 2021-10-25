أخبار عاجلة

القبض على يمني ارتكب 19 جريمة -
60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل" -
"آل خريف" يستقبل مدير أحوال القطيف الجديد -
بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان عقب الانقلاب -
هيئة الصحفيين السعوديين تقر تدشين 14 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة -
توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر -
الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء -
انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر -
طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي -
السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

تعرف على شروط تعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية (التفاصيل)

Print
تعرف على شروط تعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية (التفاصيل) تعرف على شروط تعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية (التفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، عن قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجة رئيس محكمة «أ» ودرجة رئيس محكمة «ب» ودرجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا أن لا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وأن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية، رئيس نيابة من الفئة «أ» بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيف رئيس محكمة «أ» بالمحاكم الابتدائية. كما تضمنت الشروط رئيس نيابة من الفئة «ب» بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة «ب» بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة «ب» بالمحاكم الابتدائية، ووكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

شروط تعيين قاضيات من النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية
شروط تعيين قاضيات من النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية

وتضمنت الشروط أيضا، ألا يقل عمرها عن 30 سنة ولا يزيد عن أربعين عاما وألا يكون قد وقع عليها جزاءات تأديبية وبجانب اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

وتضمن الإعلان أنه على المتقدمة الحضور شخصيا لمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي خلال الفترة من 6 نوفمبر القادم حتى 15 نوفمبر لسحب الملف على أن يتم تقديم الملف خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبل مع تقديم المستندات من أصل شهادة التخرج مبينا بها مجموع الدرجات بجانب بيان تدرج وظيفي من جهة العمل وشهادة بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية وقيد ميلاد مميكن وقيد عائلي للوالد والجد لأب والجد لأم والزوج في حالة الزواج بجانب صورة بطاقة الرقم القومي و6 صور حديثة وشهادة الحصول على درجات علمية أو اجتياز دورات تدريبية في مجال القانون أو اللغة أو الحاسب الآلي إن وجد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار»

ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار»

«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

«شباب النواب» تتمسك بإقالة «مجاهد» من اتحاد الكرة وإحالة المخالفات للأموال العامة

«شباب النواب» تتمسك بإقالة «مجاهد» من اتحاد الكرة وإحالة المخالفات للأموال العامة

وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين (صور)

وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين (صور)