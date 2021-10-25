البحث عن جثة طالب بنها الغارق فى النيل لليوم التاسع

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لليوم التاسع على التوالي تواصل قوات الإنقاذ النهرى وغوصين الخير البحث عن جثمان الشاب محمد عزت الطالب بالصف الثاني الثانوي بفرع دمياط، والذي لقى مصرعه غرقا أثناء الاستحمام الأحد الماضي بقرية كفر طحلة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها إلا أنه تعرض للغرق وجار أعمال البحث عن الجثمان منذ الأحد الماضي وحتى اليوم الإثنين.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الجثمان، حيث ناشدت أسرة الشاب الفقيد الجهات المعنية والغواصين المختصين والذين كانت لهم سابقة استخراج جثامين غرقى بمحافظات مصر، سرعة المشاركة لانتشال جثمان الطالب نظرا لصعوبة طبيعة المياه التي يتم البحث فيها

قال الكابتن شعبان بندارى أحد غواصين الخير المشاركين في أعمال البحث عن الجثمان، إن أعمال البحث مستمرة حتى الأن ويشارك في البحث غواصين من 5 محافظات وهي «الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية»، موضحا الاستعانة بأحد الحفارات لإزالة الأشجار والحشائش الجرفية لتسهيل عملية البحث وسط المياه، مشيرا إلى تخصيص فريق لأعمال البحث الليلي بموقع الغرق عن الجثمان باستخدام كشافات ليلية نظرا لطبيعة مكان البحث الذي يصعب الرؤية فيه بشكل كبير والتي لا تزيد عن مسافة النصف متر.

وقال عزت بلال والد الشاب الضحية إنه يعيش بقرية ميت العطار بمركز بنها وأن ابنته توفت قبل أسابيع قليلة وجائه اتصالا هاتفيا، يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعا، لأن نجله لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط. وتابع، أنه توجه على الفور لموقع الحادث على أمل أن يكون ما سمعه مجرد كذب لكن ما وجده أدمى قلبه حيث أكد له شهود العيان غرق نجله أثناء استحمامه ومجموعة من زملائه بمدرسة الشهيد جابر الثانوية بنين. وعلى مدار 8 أيام متواصلة من أعمال البحث لم ييأس الأب بأن يعثر على جثمان نجله ويقوم بدفنه