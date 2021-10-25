أحمد عز يستأنف تصوير «كيرا والجن» أول نوفمبر في الأقصر

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أكّد النجم أحمد عز أنه سوف يسافر أول نوفمبر المقبل إلى الأقصر لتصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد «كيرا والجن» أمام كاميرات مخرجه مروان حامد، وبمشاركة باقي أبطاله، الفنان كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك.

وقال أحمد عز لـ«المصري اليوم»: «انتهينا من أصعب مشاهد الفيلم وان شاء الله خلال الأسبوع الأول من نوفمبر سوف ننتهي من التصوير بالكامل».

ويُعرض لـ«عز» حاليًا فيلمه «العارف» إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد، وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.