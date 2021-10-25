أخبار عاجلة

القبض على يمني ارتكب 19 جريمة -
60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل" -
"آل خريف" يستقبل مدير أحوال القطيف الجديد -
بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان عقب الانقلاب -
هيئة الصحفيين السعوديين تقر تدشين 14 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة -
توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر -
الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء -
انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر -
طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي -
السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

أحمد عز يستأنف تصوير «كيرا والجن» أول نوفمبر في الأقصر

Print
أحمد عز يستأنف تصوير «كيرا والجن» أول نوفمبر في الأقصر أحمد عز يستأنف تصوير «كيرا والجن» أول نوفمبر في الأقصر

لاقتراحات اماكن الخروج

أكّد النجم أحمد عز أنه سوف يسافر أول نوفمبر المقبل إلى الأقصر لتصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد «كيرا والجن» أمام كاميرات مخرجه مروان حامد، وبمشاركة باقي أبطاله، الفنان كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك.

وقال أحمد عز لـ«المصري اليوم»: «انتهينا من أصعب مشاهد الفيلم وان شاء الله خلال الأسبوع الأول من نوفمبر سوف ننتهي من التصوير بالكامل».

ويُعرض لـ«عز» حاليًا فيلمه «العارف» إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد، وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار»

ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار»

«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

«شباب النواب» تتمسك بإقالة «مجاهد» من اتحاد الكرة وإحالة المخالفات للأموال العامة

«شباب النواب» تتمسك بإقالة «مجاهد» من اتحاد الكرة وإحالة المخالفات للأموال العامة

وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين (صور)

وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين (صور)