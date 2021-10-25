أخبار عاجلة

القبض على يمني ارتكب 19 جريمة -
60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل" -
"آل خريف" يستقبل مدير أحوال القطيف الجديد -
بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان عقب الانقلاب -
هيئة الصحفيين السعوديين تقر تدشين 14 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة -
توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر -
الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء -
انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر -
طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي -
السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

موعد مباراة القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

Print
موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022 موعد مباراة القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وتبحث جماهير الزمالك عن موعد مباراة القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة للمباراة

الزمالك فاز فى مباراته الأخيرة على توسكر الكيني ، وتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أما إنبي فيريد بداية جيدة فى بطولة الدوري يبدأها بتحقيق المفاجأة والفوز على ىالزمالك

تلعب مباراة الزمالك وإنبي الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تلعب مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت أون سبورت

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي على موقع المصري اليوم

اقرأ أيضاً

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا 22 -10-2021

الزمالك يضرب توسكر الكيني برباعية ويتأهل لـ«مجموعات» دوي أبطال أفريقيا .. فيديو

أول تعليق من مرتضى منصور على عودته لنادي الزمالك .. وموقف كارتيرون

قرار من «الأمور المستعجلة» بشأن «وقف عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك»

مباراة الزمالك وإنبي في الدورى - صورة أرشيفية

الزمالك,بث مباشر مباراة الزمالك وإنبي,الزمالك وانبي بث مباشر,بث مباشر الزمالك,الزمالك بث مباشر,الزمالك مباشر ، بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي الان, بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي اليوم,بث مباشر مباراة الزمالك اليوم ضد إنبي,مشاهدة مباراة انبى والزمالك بث مباشر,بث مباشر,الزمالك وإنبي بث مباشر,مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر,مباراة الزمالك اليوم,بث مباشر مباريات اليوم,بث مباشر الزمالك وانبي اليوم,مباراة الزمالك مباشر,بث مباشر مباراة الزمالك وإنبي اليوم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يواجه عملاقين من أوروبا في يناير بالإمارات

الزمالك يواجه عملاقين من أوروبا في يناير بالإمارات

الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز.. الأحمر يحدد موعد معسكر القمة

الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز.. الأحمر يحدد موعد معسكر القمة

قرار جديد من المحكمة خاص بانتخابات نادي الزمالك

قرار جديد من المحكمة خاص بانتخابات نادي الزمالك

«عاري الصدر».. محمد رمضان يرقص وسط فرقته استعداداً لحفله الليلة في السعودية (فيديو)

«عاري الصدر».. محمد رمضان يرقص وسط فرقته استعداداً لحفله الليلة في السعودية (فيديو)