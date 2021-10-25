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وتبحث جماهير الزمالك عن موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة للمباراة

الزمالك فاز فى مباراته الأخيرة على توسكر الكيني ، وتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أما إنبي فيريد بداية جيدة فى بطولة الدوري يبدأها بتحقيق المفاجأة والفوز على ىالزمالك

تلعب مباراة الزمالك وإنبي الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تلعب مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت أون سبورت

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي على موقع المصري اليوم

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