إزالة 148 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 148 حالة تعدٍ على مساحة 14 ألفًا و402 متر مبانٍ، وفدان و8 قراريط بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ في بيان، الاثنين، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، لإزالة ١٢٩ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة ١٤ ألف و٤٠٢ متر مباني، وإزالة ١٩ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 1 فدان و٨ قيراط، بمراكز «ههيا، الابراهيمية، فاقوس، أبوحماد ،كفر صقر، أولاد صقر، منياالقمح، ديرب نجم، أبوكبير، الحسينية، الزقازيق، صان الحجر، بلبيس»، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لجميع أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.