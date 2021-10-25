إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن النمو بمستشفى «إيزيس التخصصي» في الأقصر

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو على يد الفريق الطبي المتميز بقسم الرعاية المركزة للأطفال وحديثي الولادة بمستشفى إيزيس التخصصي، التابع لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة الصادر الاثنين، أنه تم إنقاذ حياة المولودة، التي تم وضعها بعد حدوث إجهاض للأم في الأسبوع 26، حيث عانت المولودة من صعوبة شديدة في التنفس، نظرًا لعدم اكتمال نمو الرئتين، فيما تمكن الفريق الطبي من متابعة حالة المولودة والتعامل معها على مدار 74 يوم ليصل وزنها من 550 جم إلى 1625 جم، مع تحسن واستقرار حالة المولودة، وقبول الرضاعة.

ووجّه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كل الشكر والتقدير لجميع لجميع الأطقم الطبية بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، مثمنًا تفانيهم في العمل وجهدهم الدؤوب لإنقاذ حياة المولودة التي استمرت داخل حضانة المستشفى تحت الملاحظة الدقيقة، لمدة تجاوزت الشهرين، مؤكدًا تميز كافة الكوادر الطبية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تجهيز مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، ليصبح مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، وبذلك يكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، بما يشمله المستشفى من إمكانات وتجهيزات عالمية لخدمة أهالي جنوب الصعيد.