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رسالة غامضة من افشة إلى متابعيه: «الرهان مع نفسك أنت اللي تسوقها»

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رسالة غامضة من افشة إلى متابعيه: «الرهان مع نفسك أنت اللي تسوقها» رسالة غامضة من افشة إلى متابعيه: «الرهان مع نفسك أنت اللي تسوقها»

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شارك محمد مجدي افشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة جديدة وذلك خلال الساعات الماضية.

للمزيد: الأهلي ضد الإسماعيلي .. الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة

وكتب افشة: «الحياة رحلة مليانه قصص، نجاح وفشل ومشاكل ربك سبحانه وتعالي كتب على البشر كده، في رحلة الحياة لازم تتعب وتجتهد وتشتغل».

وأضاف: «لازم تعرف انك هتفضل تتعلم لحد ما تموت، كل يوم فيه جديد هيا دي سنة الحياة، مش مهم انت مين ولا وضعك ايه على قد هوا».

وواصل محمد مجدي افشة: «مهم انك تعرف تستفيد من كل حد بيوجهك وبينصحك وبيعلمك، والاهم انك تكسب الرهان مع نفسك انت اللي تسوقها مش هيا إلى تسوقك الانضباط أساس النجاح.

رسالة افشة

المصرى اليوم

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