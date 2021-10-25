«حاسبات ومعلومات عين شمس» تنظم حفلا لاستقبال طلابها الجدد وسط اجراءات احترازية

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نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس حفلاً لإستقبال الطلاب الجدد وسط اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددة، وذلك في إطار سلسلة فعاليات إستقبال العام الدراسى الجامعى الجديد بكليات جامعة عين شمس، تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ود. هالة مشير عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

في كلمتها رحبت نجوى بدر بطلاب الفرقة الأولى، مؤكدة على حرص إدارة الكلية في المشاركة في حفلات الإستقبال والترحيب بالطلاب الجدد باعتبار الطالب العنصر الرئيسي الذي تعمل منظومة الكلية بأكملها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين على تقديم خدمة تعليمية متكاملة له، مشيرة إلى أن الكلية تشجع الطلاب على المشاركة الفعالة بجميع الأنشطة الطلابية إلى جانب الفعاليات الأكاديمية .

وأكدت أن دور الكلية ليس فقط تقديم الخدمة التعليمية للطلاب وإنما تساهم أيضًا في بناء شخصية الطالب ومنحه كافة الخبرات العلمية والعملية التي تؤهله لمواكبة احتياجات سوق العمل بكفاءة وتميز، مشيرة إلى أن الطالب هو سفير كليته وجامعته وهو الذي يمثلها أمام الجامعات الأخرى وفى سوق العمل .

وأضافت أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس قد حققت الصدارة في العديد من المسابقات العالمية، وكان أحدثها الاسبوع الماضى حيث حققت المركز الاول في مسابقة التميز الحكومى على مستوى الجمهورية .