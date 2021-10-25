القبض على إسكوبار الجديد.. من هو الكولومبي أكبر تاجر مخدرات في العالم؟

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أعلنت الشرطة الكولومبية عن إيقافها أكبر تاجر مخدرات في البلاد، دايرو أنتونيو أوسوغا، والذي يعرف باسم «أوتونيال»، بعد ملاحقتها إياه بطريقة غير مسبوقة عبر الأدغال، وفقًا للحكومة، واعتبر إيفان دوكيه، رئيس كولومبيا، أن الأعتقال «أقوى ضربة تم توجيهها إلى تجارة المخدرات خلال القرن في بلدنا».

وأضاف أن اعتقاله: «لا يقارن سوى بسقوط بابلو إسكوبار»، الذي سيطر على ما يصل إلى ثمانين بالمئة من تجارة الكوكايين في العالم وقتلته الشرطة الكولومبية في 1993. حيث أن اسمه مدرج في مقدمة قائمة تشمل مهربي المخدرات المطلوبين في البلاد وفي الولايات المتحدة، حتى أن الحكومة الكولومبية عرضت مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يساعد في الوصول إليه، واعتقل مهرب المخدرات في نيكوكلي بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع بنما.

وتم تنفيذ العملية بالتعاون عبر الأقمار الاصطناعية مع وكالات الولايات المتحدة وبريطانيا، وخلال النقاط التالية تعرّف على تاجر المخدرات «أوتونيال»:

- ويمثل سقوط «أوتونيال» أكبر نجاح لحكومة الرئيس الكولومبي في مكافحة الجريمة المنظمة في أكبر دولة مصدرة للكوكايين في العالم.

- «أوتونال» هو مهرب مخدرات بالغ من العمر 50 عاما يقود عصابة «ديل غولفو» التي تضم أعضاء سابقين في المجموعات شبه العسكرية التي خاضت مواجهات شرسة ضد الميليشيات اليسارية حتى 2010.

- في 2017، أعلن «أوتونيال» التوصل إلى اتفاق ليسلم نفسه إلى القضاء، وردت الحكومة بنشر نحو ألف جندي لمطاردته.

- أصبح «أوتونيال» زعيما لعصابة «ديل غولفو» بعد وفاة شقيقه خوان دي ديوس «جوفاني» في اشتباكات مع الشرطة في 2012.

- قاتل في سن الثامنة عشرة في جيش التحرير الشعبي حركة التمرد الماركسية التي تم حلها في 1991.

- بعد ذلك، عاد للقتال في المجموعات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة، حيث قرر البقاء في وضع غير قانوني.

- تقول الشرطة إنه كان مختبئا في الأدغال في منطقة أورابا التي يتحدر منها، ولم يكن يستخدم الهاتف بل يعتمد على مراسلين للتواصل.

- وحينما تعرض لمضايقات من السلطات «نام هناك تحت المطر ولم يقترب من المناطق المأهولة بالسكان»، موضحا أنه «كان يتنقل داخل ثماني دوائر أمان».

- نُقل «أوتونيال» في وقت متأخر من السبت بطائرة إلى العاصمة بوغوتا حيث اقتيد إلى مركز الشرطة تحت حراسة مشددة.

- «عصابة ديل غولفو» هي أقوى مجموعة لتهريب المخدرات في كولومبيا.

- يمثل اعتقال زعيمها أكبر ضربة توجهها الحكومة الكولومبية إلى الجريمة المنظمة في البلاد

- وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لاعتقال «أوتونيال» الذي أدين من قبل القضاء الأمريكي في 2009.

- «أوتونيل» هو زعيم «عشيرة الخليج» أو «كلان ديل غولفو».

- وخلال العقود الثلاثة السابقة، ارتقى تاجر المخدرات ليصبح زعيم العصابة الإجرامية «كلان ديل غولفو»، التي تتواجد في 10 مقاطعات كولومبية، وهي جماعة تهريب مخدرات، تضم حوالي 1200 رجل مسلح، معظمهم أعضاء سابقون في الجماعات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة.

- وهو يواجه حاليًا عددًا من التهم، من بينها: إرسال شحنات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وقتل ضباط شرطة وتجنيد أطفال.

«أوتونيال» ثاني أكبر تاجر مخدرات في العالم، بعد بابلو إسكوبار، الكولومبي الجنسية، وهو مؤسس وقائد منظمة «كارتل ميديلين» الإجرامية.

ولد «إسكوبار» من عائلة تعمل بالفلاحة، بدأ حياته الإجرامية في أواخر ستينيات القرن العشرين في التهريب، وفي بداية الثمانينيات شارك في إنتاج وتسويق الماريجوانا والكوكايين إلى الخارج.

وخلال عشر سنوات تمكن من تعزيز إمبراطوريته الإجرامية، وجعلته أقوى رجل في المافيا الكولومبية. وتكونت لديه ثروة هائلة تقدر ما بين 25 و30 مليار دولار أمريكي وهي تعادل تقريبا 54 مليار دولار في عام 2016، مما جعله أغنى رجل في العالم لمدة سبع سنوات متتالية وفقاً لمجلة فوربس. ولقى حتفه في إطلاق النار عليه عام 1993 عندما كان مطاردا من قبل السلطات.