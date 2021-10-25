المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي: نؤمن بإمكانية حل الأزمة في السودان

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قال المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، إنه يؤمن بإمكانية حل الأزمة بالسودان، مشددًا على أهمية حل الأزمة بين المكونين العسكري والمدني لتأمين عملية الانتقال.

وأضاف في تصريحات خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أن المرحلة الانتقالية بالسودان عانت من توترات، معربًا عن أمله في إطلاق زخم في المرحلة الانتقالية في السودان.

وأشار إلى أنهم حاولوا التواصل مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ولم يصلوا إليه، داعيًا إلى إطلاق سراح المعتقلين في السودان.

ونوه إلى أن الجيش السوداني اتخذ خطوات عرقلت الانتقال الديمقراطي بالسودان، قائلًا إن «الجيش السوداني أراد أن يكون له اليد العليا في البلاد».

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدة قرارات، على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعد حملات اعتقالات عديدة لمسؤولين وقيادات في الدولة.

القرارات التي أعلنها البرهان، في كلمة متلفزة، بُثت على التلفزيون الرسمي، وصفها بأنها تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة.