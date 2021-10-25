أخبار عاجلة

القبض على يمني ارتكب 19 جريمة -
60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل" -
"آل خريف" يستقبل مدير أحوال القطيف الجديد -
بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان عقب الانقلاب -
هيئة الصحفيين السعوديين تقر تدشين 14 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة -
توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر -
الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء -
انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر -
طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي -
السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي: نؤمن بإمكانية حل الأزمة في السودان

Print
المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي: نؤمن بإمكانية حل الأزمة في السودان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي: نؤمن بإمكانية حل الأزمة في السودان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، إنه يؤمن بإمكانية حل الأزمة بالسودان، مشددًا على أهمية حل الأزمة بين المكونين العسكري والمدني لتأمين عملية الانتقال.

وأضاف في تصريحات خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أن المرحلة الانتقالية بالسودان عانت من توترات، معربًا عن أمله في إطلاق زخم في المرحلة الانتقالية في السودان.

وأشار إلى أنهم حاولوا التواصل مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ولم يصلوا إليه، داعيًا إلى إطلاق سراح المعتقلين في السودان.

ونوه إلى أن الجيش السوداني اتخذ خطوات عرقلت الانتقال الديمقراطي بالسودان، قائلًا إن «الجيش السوداني أراد أن يكون له اليد العليا في البلاد».

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدة قرارات، على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعد حملات اعتقالات عديدة لمسؤولين وقيادات في الدولة.

القرارات التي أعلنها البرهان، في كلمة متلفزة، بُثت على التلفزيون الرسمي، وصفها بأنها تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات

السيسي: نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات

السيسي: نستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 100% عام 2030

السيسي: نستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 100% عام 2030

السيسي: سكان إفريقيا الأشد تأثرًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية

السيسي: سكان إفريقيا الأشد تأثرًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية

غدا.. انطلاق مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب بالغردقة

غدا.. انطلاق مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب بالغردقة