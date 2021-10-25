أخبار عاجلة

القبض على يمني ارتكب 19 جريمة -
60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل" -
"آل خريف" يستقبل مدير أحوال القطيف الجديد -
بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان عقب الانقلاب -
هيئة الصحفيين السعوديين تقر تدشين 14 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة -
توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر -
الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء -
انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر -
طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي -
السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يلتقي أمير قطر على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

Print
ولي العهد يلتقي أمير قطر على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ولي العهد يلتقي أمير قطر على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
استعرضا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي

ولي العهد يلتقي أمير قطر على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دول قطر، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل"

60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل"

"آل خريف" يستقبل مدير أحوال القطيف الجديد

"آل خريف" يستقبل مدير أحوال القطيف الجديد

بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان عقب الانقلاب

بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان عقب الانقلاب

هيئة الصحفيين السعوديين تقر تدشين 14 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة

هيئة الصحفيين السعوديين تقر تدشين 14 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة