مصرع أب وابنه بعد تعرضهما لحادث دهس بالباحة

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فرق إسعافية باشرت الحادث إلا أنهما فارقا الحياة

‬توفي شخصان مساء اليوم، بعد تعرضهما لحادث دهس في محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة، وعلمت "سبق" أن المتوفين من أسرة واحدة، أب في العقد الرابع والطفل بعمر خمس سنوات.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق" أن "غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث دهس والتي بدورها قامت بتوجيه فرقة إسعاف للموقع واتضح وقوع حادث دهس لشخصين في الموقع".

وأضاف أنه "على الفور قامت الفرق الإسعافية بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصاب الأول، وكانت حالته حرجة وتم التعامل معه إسعافياً، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى قلوة العام وبعد وصوله توفي".

وتابع "فيما تم الكشف على الحالة الأخرى واتضح أنها فارقت الحياة في الموقع"، سائلاً الله الرحمة والمغفرة لهما.