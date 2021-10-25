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5 وفيات و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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5 وفيات و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة 5 وفيات و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس اليوم الأحد، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة بقطاع غزة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 1576 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 5 حالات وفاة و(314) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 889 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 182393 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 6339 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 174511 حالة، وإجمالي الوفيات 1543 حالة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 168 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 107 حالة.

فيما بلغ أجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 470538 شخص.

المصرى اليوم

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