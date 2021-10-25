«الجيش المصري بين التاريخ والانجازات» في ندوة بجامعة حلوان

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تنظم أسرة ترحال المركزية وأسرة وان تيم المركزية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، ندوة بعنوان: «الجيش المصري بين التاريخ والانجازات ودور الفن كإحدي القوى الناعمة»، أول أنشطتها الفنية والثقافية التي تنطلق مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور حازم قطري، والدكتور حسن عبدالرحمن، مسئولي أسرة وان تيم، والدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومسئول أسرة ترحال.

يحضر هذه الندوة كوكبة من نجوم الفن وأبطال حرب أكتوبر المجيدة منهم الفنان شريف منير، واللواء محمد ثروت النصيري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء دكتور محمد ذكي الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، العقيد حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي، والدكتورة سهير عبدالسلام عضو مجلس الشيوخ، حرم الشهيد أحمد المنسي، المنشد مصطفى عاطف.

تتناول الندوة الحديث عن تاريخ الجيش المصري وانجازاته كيف ومتى أصبح لمصر جيشاً وطنياً، حيث كانت دومًا محل فخر وفخار لمصر وشعبها عبر تاريخها العسكرى المشرق بما حققتة له من انتصارات، وأن ذلك تؤكده حقائق التاريخ القديم والحديث ووقائع ومعطيات الحاضر بل وتدعم وتؤكد صدق مقولة أنهم خير أجناد الأرض وأنهم في رباط إلى يوم الدين، كما تتضمن الندوة فقرات من بطولات جيش مصر وقواتة الباسلةوكيف سطرت بدماء شهدائنا أروع ملاحم الانتصار حتى أن عملياتها العسكرية أصبحت تدرس في معظم المدارس العسكرية في العالم ليثبت أنه وبحق خير أجناد الأرض.

تعقد فعاليات الاحتفالية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.