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بالأسماء.. قرارات جمهورية جديدة بتعيين رؤساء جامعات وعمداء كليات (تعرف عليها)

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بالأسماء.. قرارات جمهورية جديدة بتعيين رؤساء جامعات وعمداء كليات (تعرف عليها) بالأسماء.. قرارات جمهورية جديدة بتعيين رؤساء جامعات وعمداء كليات (تعرف عليها)

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
● الدكتور منصور حسن أحمد حسن، رئيسًا لجامعة بني سويف.
● الدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه عطية، رئيسًا لجامعة سوهاج.
● الدكتور عبدالناصر محمد حسن يس، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون لشئون التعليم والطلاب.
● الدكتور عرفه صبري جمعة حسن، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.
● الدكتور محمد فاروق عبدالسميع على، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.
● الدكتورة إيمان بكر محمد خضر، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.
● الدكتور رضا عبدالوهاب أحمد، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة.
● الدكتورة صفاء صلاح اسماعيل عبدالعال، عميدًا لكلية التمريض جامعة حلوان.
● الدكتور الشحات سعد محمد، عميدًا لكلية التربية .
● الدكتور ياسر محمد السيد عبدالعزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة دمياط.
● الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بنها.
● الدكتورة سحر توفيق نسيم محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة.
● الدكتور مجدي زكريا رشاد محمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة.
● الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ.
● الدكتور طه أحمد إسماعيل، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.
● الدكتور عبدالحليم مصطفى عبدالمنعم عكاشة، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

المصرى اليوم