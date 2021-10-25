ديفيليه لفرق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية تمهيدا لافتتاحه (صور)

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، ديفيليه فني للفرق المشاركة بالدورة ٢١ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، الذي تنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر الجاري، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء، برئاسة الكاتب محمد نبيل، برعاية دكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

استعرضت الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها من خلال ديفيليه بدأ من شارع نمرة ٦ أمام فندق الفرسان وانتهى أمام مبنى المحافظة، حيث شاركت دول «أندونيسا، أذربيجان، الأردن، المكسيك، نيبال، فلسطين»، بجانب مشاركة فرق الهيئة وهي «الأقصر، الحرية، الشرقية، سوهاج، أسيوط، مطروح، أسوان، العريش، الإسماعيلية» للفنون الشعبية، بطابور استعراض، تلاه تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد، بحضور المهندس أحمد عصام نائبا عن محافظ الإسماعيلية، والمخرج هشام عطوة والفنان أحمد الشافعى ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

جدير بالذكر بدء فعاليات المهرجان يوم ٢٥ أكتوبر على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة والقيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، ثم تتوالى الفعاليات الفنية للفرق من يوم ٢٦ حتى ٢٩ أكتوبر بمواقع المحافظة وهى «نادى الدنفاه، نادى الفيروز، حديقة الشيخ زايد، فايد، التل الكبير، القنطرة»، وفى يوم ٣٠ أكتوبر يختتم المهرجان فعالياته بحفل يقام على المسرح المكشوف بقصر القافة.

ديفيليه فنى لفرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية تمهيدا لافتتاحه

ديفيليه فنى لفرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية تمهيدا لافتتاحه

ديفيليه فنى لفرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية تمهيدا لافتتاحه

ديفيليه فنى لفرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية تمهيدا لافتتاحه

ديفيليه فنى لفرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية تمهيدا لافتتاحه