سموحة يسحق الاتحاد السكندري بثلاثية في الشوط الأول

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انهى سموحة الشوط الأول متقدمًا على منافسه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في إطار مباريات الجولة الاولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف رفاق أحمد سامي عن طريق كلًا من صديق كالابا في الدقيقة 11، ومروان حمدي 18ق، ومحمد شكري المعار من الاهلي في الدقيقة 38 من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

ودخلنادي سموحة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع:أحمد بيكهام، رجب نبيل، شريف رضا، محمد شكري.

في الوسط: عبدالرحمن عامر، محمد كناريا، عبدالكبير الوادي، صديق كالابا.

في الهجوم: مروان حمدي، حسين فيصل.

فيما لعب الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

في الدفاع: السيد سالم، محمد عبدالسلام، صبري رحيل، مورو سيلفو.

في الوسط: سعيدو صنبوري، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، أحمد نبيل مانجا.

في الهجوم: أحمد على، داميون لوي.