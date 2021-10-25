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«يجري تعديلها وراثيًا».. رائد زراعة الكلي يعلق على نقل أعضاء الخنزير للإنسان

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«يجري تعديلها وراثيًا».. رائد زراعة الكلي يعلق على نقل أعضاء الخنزير للإنسان «يجري تعديلها وراثيًا».. رائد زراعة الكلي يعلق على نقل أعضاء الخنزير للإنسان

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قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي في العالم، تعقيبًا على نقل كلى الخنزير للإنسان، إن هناك علماء من جامعة كامبريدج اكتشفوا التركيب الكيماوي للحمض النووي منذ 50 عامًا، وبعدها تم تعيين الصفات الجينية للإنسان وكثير من الفصائل الأخرى من الحيوانات.

وأضاف «غنيم»، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه منذ 15 عامًا حدث تصور هام جدًا وهو اكتشاف عالمتان من إنجلترا وكندا طريقة للتعديل الجيني، ما يشبه قص ولزق لجين واستبداله بجين آخر، وتم نزع وإزالة الجينات المميزة للخنزير ووضع بدلًا منها الجينات المميزة للإنسان، وتم تجربته على مريض متوفي بجذع المخ، ونقلت له الكلى وعملت بشكل مرضى لمدة 54 يوما.

وتابع رائد زراعة الكلي في العالم، أن أخذ كلى الخنزير أو أي حيوان آخر وتعديلها وراثيًا وزرعها للإنسان أصبح في متناول العلم وهو انتصار للعلم والمعرفة، مشددًا على ضرورة التركيز على الاهتمام بالبحث العلمي في وتمويله وتشجيعه.

المصرى اليوم

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