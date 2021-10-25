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تونس.. الأمن يداهم مقر حركة النهضة

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تونس.. الأمن يداهم مقر حركة النهضة تونس.. الأمن يداهم مقر حركة النهضة

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داهمت الأجهزة الأمنية في تونس، اليوم الإثنين، مقر حركة النهضة الإخوانية، وحجزت معدات وتجهيزات، بعد أسابيع من فتح تحقيق في قضية عقود «اللوبيينج» المتعلقة بجماعات ضغط في الخارج، والتي تورطت فيها الحركة.

وقالت قناة «التاسعة» إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تنقل اليوم الاثنين، إلى المقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير للمعاينة والتحقيق مع الممثل القانوني لحركة النهضة في إطار قضية اللوبيينج.

يشار إلى أن القضاء التونسي، بحسب مداد نيوز فتح تحقيقا جديدا ضد حركة النهضة، بعد الكشف عن عقد «لوبينج»، أبرمته الحركة للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحسين صورتها وتشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.

المصرى اليوم

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