أخبار عاجلة

توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر -
الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء -
انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر -
طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي -
السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف» -
بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان -
الدفاع التركية : إلقاء القبض على 471 شخصًا حاولو دخول البلاد بطرق غير قانونية -
رئيس الوزراء البريطاني: الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا فشلنا في جلاسجو -
عثمان أبو لبن: دخلنا عش الدبابير بفيلم «الكاهن».. وربنا يستر بعد ما يتعرض -
«حصلها خلل نفسي»... والد ياسمين صبري يعاود الهجوم عليها مجددًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تحذير للمصريين من ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا .. وبشرى سارة عن اللقاح

Print
تحذير للمصريين من ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا .. وبشرى سارة عن اللقاح تحذير للمصريين من ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا .. وبشرى سارة عن اللقاح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن لقاح كورونا الذي يؤخذ عن طريق الاستنشاق بالأنف بدلًا من الحقن، يتم العمل على تصنيعه منذ مارس الماضي، ومنذ 10 أيام ظهرت أول نتائج المرحلة الأولى له وكانت جيدة ومبشرة، لافتًا إلى أنه حتى يكون اللقاح متوافر بالسوق لابد أن يمر بثلاث مراحل.

وأضاف «عنان»، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النتائج الأولية للقاح أظهرت أن استهلاك اللقاح خمس ما يؤخذ عن طريق العضل، بما يعني إمكانية تطعيم 5 أضعاف المواطنين الذين يتم تطعيمهم باللقاح العادي، كما أنه يتميز بأن حمايته جيدة وأثاره الجانبية أقل.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن توافر هذا اللقاح بالسوق العالمي قد يكون بعد 6 أشهر، وقد يتم توزيعه على العالم أجمع خلال عام 2022 حال كانت نتائج تجاربه إيجابية، مشددًا على أن جميع اللقاحات المتاحة حاليًا تسام في تقليل حدة الإصابة بالفيروس، وتداعيات المرض تكون أقل، وجميعها تمنع الوفاة بنسبة أعلى من 95%، وتمنع الإصابة الحادة التي تستلزم دخول المستشفى بنسبة 90%، مشيرًا إلى أننا مقبلين على ذروة الموجة الرابعة والفترة القادمة ستشهد إصابات كثيفة، وفي العالم أجمع كانت الإصابات والوفيات بالموجة الرابعة من الموجة الثالثة، مناشدًا بالحصول على اللقاح مع تطبيق التباعد الاجتماعي، ومن لا يستطيع أخذ اللقاح عليه عدم الخروج من المنزل إلا لضرورة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر

توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر

الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء

الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء

انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر

انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر

طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي

طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي