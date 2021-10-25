تحذير للمصريين من ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا .. وبشرى سارة عن اللقاح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن لقاح كورونا الذي يؤخذ عن طريق الاستنشاق بالأنف بدلًا من الحقن، يتم العمل على تصنيعه منذ مارس الماضي، ومنذ 10 أيام ظهرت أول نتائج المرحلة الأولى له وكانت جيدة ومبشرة، لافتًا إلى أنه حتى يكون اللقاح متوافر بالسوق لابد أن يمر بثلاث مراحل.

وأضاف «عنان»، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النتائج الأولية للقاح أظهرت أن استهلاك اللقاح خمس ما يؤخذ عن طريق العضل، بما يعني إمكانية تطعيم 5 أضعاف المواطنين الذين يتم تطعيمهم باللقاح العادي، كما أنه يتميز بأن حمايته جيدة وأثاره الجانبية أقل.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن توافر هذا اللقاح بالسوق العالمي قد يكون بعد 6 أشهر، وقد يتم توزيعه على العالم أجمع خلال عام 2022 حال كانت نتائج تجاربه إيجابية، مشددًا على أن جميع اللقاحات المتاحة حاليًا تسام في تقليل حدة الإصابة بالفيروس، وتداعيات المرض تكون أقل، وجميعها تمنع الوفاة بنسبة أعلى من 95%، وتمنع الإصابة الحادة التي تستلزم دخول المستشفى بنسبة 90%، مشيرًا إلى أننا مقبلين على ذروة الموجة الرابعة والفترة القادمة ستشهد إصابات كثيفة، وفي العالم أجمع كانت الإصابات والوفيات بالموجة الرابعة من الموجة الثالثة، مناشدًا بالحصول على اللقاح مع تطبيق التباعد الاجتماعي، ومن لا يستطيع أخذ اللقاح عليه عدم الخروج من المنزل إلا لضرورة.