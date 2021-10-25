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"غير مشروع دولياً".. الاتحاد الأوروبي يطالب "إسرائيل" بوقف الاستيطان في الضفة

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"غير مشروع دولياً".. الاتحاد الأوروبي يطالب "إسرائيل" بوقف الاستيطان في الضفة "غير مشروع دولياً".. الاتحاد الأوروبي يطالب "إسرائيل" بوقف الاستيطان في الضفة
شدّد على أنه يُشكّل عقبة أمام حل الدولتين

طالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء الاستيطاني وسحب المناقصات التي طرحها مطلع الأسبوع لبناء نحو 1300 منزل جديد في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

وشدد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، على أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن الاتحاد أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل عام 1967، ووضع القدس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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