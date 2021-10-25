★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب ولي العهد البريطاني أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا سيزوران مصر، الشهر المقبل، كأول زيارة خارجية لأحد أفراد العائلة المالكة منذ تفشي جائحة «كورونا»، وتستغرق الجولة أربعة أيام وتبدأ يوم 16 نوفمبر المقبل.

وقال مدير المكتب، كلارنس هاوس، أن الجولة تبدأ بزيارة للأردن ستتضمن حفل استقبال من العاهل الأردني والملكة رانيا للأمير وزوجته، تأتي للاحتفال بالعيد المئوي لتأسيس المملكة الأردنية ولتسليط الضوء على الأهمية التي توليها الحكومة البريطانية لعلاقتها مع المملكة.

وستُختتم بزيارة لمصر تتزامن مع انتهاء استضافة بريطانيا لقمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) وترشيح مصر لتولي رئاسة (كوب 27). وسيلتقي الأمير وزوجته أثناء الزيارة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الجامع الأزهر.

وتلك ليست المرة الأولى التي يزور فيها «تشارلز» وزوجته مصر، وبالعودة إلى عام 2006، تجد ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز زار مصر ضمن جولة استمرت أسبوعين، وشملت: مصر والسعودية والهند، بهدف تعزيز التسامح بين الحضارات.

وقضى الأمير ثلاثة أيام في القاهرة، ثم توجه لمقبرة في منطقة العلمين التي شهدت إحدى أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية عام 1942، كما تم خلال الزيارة افتتاحه للجامعة البريطانية بالقاهرة.

فيما رافقته حينها زوجته الأميرة كاميلا في زيارته لمصر، والتى أعلنت حينها احترامها لمختلف الحضارات الإنسانية ومنها الحضارة المصرية، حيث زارت برفقة زوجها الأزهر الشريف.

وكانت الزيارة الأولى للأمير في 15 أغسطس من عام 1981، مع زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا لتكون إحدى محطات شهر العسل للاثنين، فقررا زيارة مدينة الغردقة، ولم تتجاوز الزيارة إلا ساعات.

وحينها قاما الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات وزوجته جيهان السادات باستقبالهما وتم عمل مأدبة استقبال على شرف العروسين. وعقب مرور أكثر من عشر سنوات قررت الأميرة ديانا زيارة مصر لأيام وكانت بمفردها، وذلك في أغسطس عام 1992، وتم خلالها زيارة الأهرامات والأقصر ومنها طريق الكباش، ومسجد الأزهر.