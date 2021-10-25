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ردت الفنانة شيرين رضا على جدل الذي أثارته قبلتها مع الفنان خالد النبوي، ضمن أحداث فيلم «قمر 14»، الذي عرض مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ5.

قالت خلال لقائها ببرنامج «MBCTrending»: «شايفة كل حاجة ليها وظيفة في الفيلم زي كلامي لبسي شعري، كل حاجة ليها لازمة في الفيلم وكذلك المشاعر الإنسانية، الموجودة بين البشر، وزي اللي موجودة بين الاتنين المتجوزين».

وأضافت: «إحنا من كتر ما نفرنا من الحاجات اللي كانت مقحمة علينا في السينما، بطلنا حتى نعمل المشاعر العادية».

وتابعت: «الناس وحشها أنها تشوف حاجة في مكانها متبقاش مقحمة عشان نبان أن إحنا صيع، البوسة بالنسبة ليا عادي بس نعرف فين مكانها وإيه سببه وبعدين نقرر ضرورية ولا لأ».

تدور قصة «قمر 14»، حول 5 حكايات مختلفة بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبدالرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.