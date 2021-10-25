كلية الذكاء الاصطناعي بكفرالشيخ تستضيف فريق التدريب بأكاديمية هواوي

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تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والاستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، استضافت اليوم الإثنين الموافق 25 – 10 – 2021 م كلية الذكاء الاصطناعي المهندس عزمي بهاء مسؤول أكاديمية هواوي وفريق التدريب.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشىون التعليم والطلاب ورئيس أكاديمية هواوي للتدريب والدكتور محمود يسن شمس الدين مدير أكاديمية هواوي للتدريب بالجامعة والمهندس وائل محمد صبحي أمين الكلية، وذلك لبدء المنافسة الدولية لأكاديمية هواوي للتدريب بالجامعات والمعاهد المصرية حيث تعد هذه المسابقة مسابقة عالمية في مجال الشبكات وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي من خلالها يتنافس طلاب الجامعات المصرية للحصول على مراكز متقدمة تؤهلهم للصعود والمنافسة على المقاعد المتقدمه عالميا .

يأتي ذلك في إطار سعي إدارة الجامعة لتنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي .

أعرب الأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الكلية عن ثقته الكبيرة في طلاب كلية الذكاء الإصطناعي القادرين على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة لبناء قدرات الشباب المصرى، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والمنافسة في سوق العمل على كافة مستوياته موجها الشكر. لمسئول أكاديمية هواوي وفريق التدريب.

وأضاف د. صالح بأن هناك مؤشرات واضحة على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستساهم في تطوير مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أحد أهم الأولويات ضمن خطة التنمية الاستراتيجية الممتدة 2030، لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودوره المهم في الاقتصاد ومختلف القطاعات.

وقال الأستاذ الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشىون التعليم والطلاب ورئيس أكاديمية هواوي للتدريب أن جامعة كفرالشيخ وتحديدا كلية الذكاء الاصطناعي تعد من أقوي المنافسين للحصول على المراكز المتقدمة مشيرا إلى أن كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة بها فريق متكامل معتمد دوليا من شركة هواوي للتدريب.

وأوضح وكيل الكلية أن أكاديمية هواوي بالجامعة حصلت على المركز الأول على مستوي الجامعات المصرية العام الماضي وتم تكريمها في الاحتفال السنوي لأكاديميات هواوي للتدريب.