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عفاف راضي تحيي أولى حفلاتها الغنائية في أوبرا الإسكندرية الخميس

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عفاف راضي تحيي أولى حفلاتها الغنائية في أوبرا الإسكندرية الخميس عفاف راضي تحيي أولى حفلاتها الغنائية في أوبرا الإسكندرية الخميس

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تستعد الفنانة القديرة عفاف راضي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في أوبرا الإسكندرية، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس 4 نوفمبر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في نسخته الثلاثين.

وتغني عفاف راضي خلال الحفل أغاني «ردوا السلام» و«سلم سلم» و«يا بور الساعة ١٢»، مرورا بروائع «يهديك يرضيك» و«هوا يا هوا» و«غرب الجزيرة»، إضافة إلى رائعتها الوطنية « هي أمي».

من المعروف أن عفاف راضي أحيت مؤخراً حفل بعد غياب في دار الأوبرا المصرية في سبتمبر الماضي، أحيت خلاله ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي اكتشف منذ البدايات وتبنى موهبتها، عبر ليلة غنائية مميزة، أعادت خلالها إحياء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع بليغ في حفل أوركسترالي كبير بقيادة المايسترو سليم سحاب، وشهد تكريما خاصا لعفاف من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

المصرى اليوم

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