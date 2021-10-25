«الأطباء العرب»: «معاك» يناقش «أسس تنمية قدرات الطفل» بالملتقى السنوي

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أعلن اتحاد الأطباء العرب، عن تنظيم مراكز «معاك» لرعاية الطفل التابعة للإتحاد، السبت 4 ديسمبر 2021، الملتقي السنوى الأول، تحت عنوان «الأسس العلمية لتنمية قدرات الطفل»، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمى لذوى الإعاقة في الثالث من ديسمبر من كل عام.

وقال الاتحاد في بيان صحفي له، أن مراكز معاك لرعاية الطفل ستعقد الملتقى السنوي الأول، يوم 4 ديسمبر المقبل، وسيسلط الضوء على إستراتيجيات تنمية قدرات الأطفال، وتوضيح مفهوم وأهداف الرعاية الخاصة التي يجب أن يجدها الطفل المعاق عند مقدمي الخدمة.

ويناقش الملتقى السنوي الأول محورين، يتضمن الأول (العلاج الطبي للأطفال ذوي الإضطرابات الذهنية)، حيث تتمثل الرعاية الطبية الأطفال ذوي الاضطرابات الذهنية بوقايتهم من الأمراض والعناية بتغذيتهم ونظافتهم، ومتابعة نموهم الجسماني وتحديد نوع التحاليل الطبية اللازمة لتشخيص سبب المشكلة.

أما المحور الثاني من الملتقى فهو: (العلاج التأهيلي والتعليمي للأطفال ذوي الإضطرابات الذهنية)، حيث توفر المراكز المتخصصة برامج التأهيل المناسبة للأطفال ذوي الإضطرابات الذهنية، بإستخدام التقييمات والأدوات اللازمة لتقديم تلك الخدمات لتحسين ورفع قدرات الأطفال.

ويشارك في فعاليات الملتقى، نخبة من المتخصيين في مجال ذوى الإعاقة من أساتذة الجامعات المصرية والأطباء والاستشاريين النفسيين واستشاريين في مجال التربية الخاصة.

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن أنشطة مراكز «معاك»، تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز «معاك» المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.

وتعمل مراكز «معاك»، من خلال 8 مراكز داخل مصر بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد»، لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال المعاقين، لتسهيل دمجهم في المجتمع والتخفيف من معاناة الطفل المعاق وأسرته.