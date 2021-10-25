مؤتمر صحفي للإعلان عن أهم ملامح حفل «صوت السينما» (تفاصيل)

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أقامت شركة «RMC» للاستشارات والتسويق ومجموعة قنوات MBC مؤتمر صحفي قبل إطلاق حفل «صوت السينما»، للإعلان عن ملامح وتفاصيل الحفل، وذلك بحضور الفنان مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم، والمايسترو ناير ناجي، كما تم الإعلان عن طرح يوم إضافي للحفل بعد نفاذ مقاعد اليوم الأول ليستمر الحفل على مدار يومين 29 و30 أكتوبر الحالي والمقرر إقامته بقصر عابدين.

وأشاد مدحت صالح بفكرة حفل «صوت السينما» بتقديم أشهر أغاني الأفلام المصرية التي طالما لاقت أعجاب ومتابعة من جماهير الوطن العربي لأشهر الفنانين في السينما المصرية من خلال إعادة توزيع الأغاني بتوزيع خاص لأوركسترا القاهرة السيمفوني في مزج جميل بين الأصوات المصرية المبدعة والموسيقى الكلاسيكية الأصيلة.

كما أعرب كلا من المايسترو ناير ناجي والمطربة ريهام عبدالحكيم عن سعادتهما بالمشاركة في هذا الحفل الكبير من خلال إعادة توزيع الأغاني بتوزيع خاص لأوركسترا القاهرة السيمفوني في عودة للموسيقى والفن الجميل الأصيل، ومن بين قائمة الأغاني المتوقع غناءها بالحفل «عشانك يا قمر» (عبدالحليم حافظ) من فيلم أيام وليالي، و«قلبي دليلي» (ليلى مراد) من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هواه» (سعد عبدالوهاب) من فيلم «علموني الحب».

ومن جانبه أعلن عماد الصليبي مدير الفاعليات من MBC عن سعادته بإقامة هذا الحفل الضخم وبمشاركة كبار الفنانين، وأنه طالما أخذت مجموعة MBC على عاتقها تقديم كل ما هو جديد وطرح الأفكار المبتكرة التي تلقى نجاحاً وإقبالا كبيراً من الجماهير.

وصرح أحمد عبيد رئيس مجلس إدارة شركة RMC: «نستعد لإطلاق حفل ضخم يعد الأول من نوعه، وأننا نسعى من خلال تنظيم وإقامة الحفلات الفنية في مصر للتركيز على الفن الأصيل ودور مصر كمركز للفنون في المنطقة، والعمل على الترويج للسياحة الفنية وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر، فالحفلات الفنية في مصر كانت منذ القدم سبب رئيسي لقدوم السياحة العربية إلى مصر ونحن نريد أن تصبح الفنون بأنواعها المختلفة مكون أساسي من مكونات السياحة في مصر وأحد عوامل الترويج السياحي في الفترة القادمة، فنحن نمتلك أعظم الفنانين والموسيقيين وكذلك لدينا التكنولوجيا الحديثة والمبهرة في الصوت والإضاءة للحفلات، إضافة إلى ما نملكه من تراث تاريخي وحضاري مثل قصر عابدين وغيرة الكثير من الأماكن التاريخية العريقة التي تضفي جو الأصالة لجمهور الحفل.

هذا ويعد قصر عابدين تحفة فنية تاريخية نادرة، شهد العديد من الأحداث التاريخية الهامة، وهو أحد أهم الأبنية العريقة وأشهر القصور المصرية الشاهدة على تاريخ مصر الحديث.