هل تارك الصلاة كافر؟.. مستشار المفتي يجيب

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقول صاحبه: ما حكم ترك الصلاة؟ وهل ترك الصلاة كفر؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي بدار الإفتاء المصرية، إن حكم ترك الصلاة كبيرة من الكبائر ومعصية، لأن الصلاة شيء جميل، ونحن نشكر الله على أنه قد فرضها علينا.

ولفت عاشور في إجابته على السائل إلى أن الصلاة أشبه بدعوة من الله تبارك وتعالى لعباده من أجل أن يخبطوا على بابه ويستأذنوا في الدخول، موضحاً:«لو واحد ذو جاه ومنصب قالك تجيلي بكره هتروح حافي من الفرح فما ظنكم برب العالمين».

وأشار المستشار الأكاديمي للمفتي أن الصلاة مناجاة من العبد لربه عن طريق الذكر والدعاء، ومنجاة من رب العالمين لعباده من خلال آيات القرآن الكريم الذي هو كلام ربنا، وترك الشيء الجميل ده أمر محزن وكبيرة من الكبائر لأنه ومن علامات الفلاح لقوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون.. الذين هم في صلاتهم خاشعون».

وشدد عاشور على أن الصلاة تعطي للإنسان أمورا مادية لو حسبها بمنطق المال وهي سعة للرزق والعمل وراحة للقلب وغيرها من الأمور التي لو أرادها الإنسان حسابها مادياً، موضحاً أن الدار لا تقول بكفر من لا يصلي لأنه لا يوجد مسلم يقول بإنكارها جحوداً، وحتى من يقول ذلك نقول بالتوضيح له وسيحافظ عليها«.