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للمصريين في السودان .. غرفة عمليات لتلقي الاستفسارات والشكاوى

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للمصريين في السودان .. غرفة عمليات لتلقي الاستفسارات والشكاوى للمصريين في السودان .. غرفة عمليات لتلقي الاستفسارات والشكاوى

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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن إطلاق غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالسودان، مع تطورات الأحداث مؤخرا، وذلك في استجابة عاجلة لاستفسارات المصريين بالخارج في دولة السودان الشقيق.

أكدت وزيرة الهجرة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

في السياق ذاته، تهيب وزيرة الهجرة بالمصريين بالخارج البعد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة، ضمانا لسلامتهم، سائلين المولى أن يحفظ السودان الشقيق وشعبه بخير وسلام.

من ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن غرفة العمليات مستمرة في متابعة المصريين بالخارج، وتستقبل أي شكاوى أو استفسارات عبر البريد الإليكتروني التالي: egyptiansabroad@emigration.gov.eg
وتابع عباس أنه سيتم التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، ومتابعة الموقف أولا بأول

المصرى اليوم

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