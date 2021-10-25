تأديب مسئول سابق و٣ مهندسين وفنيين بالسد العالي

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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد مسؤول سابق بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، 6 من العاملين بالسد من بينهم 3 مهندسين وفنيين، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بمحافظة أسوان للإختصاص.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، انه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة ورئيس لجنة الفحص والإستلام، مما ترتب عليه التأخر في استلام الأصناف المقبولة فنياً وإضافتها للمخازن وعدم إستفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك في غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته .

ونُسب للثاني، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة، ورئيس لجنة الفحص والإستلام والمحالة اليه بمعرفة مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، لاتخاذ اللازم مما ترتب عليه التأخر في استلام الأصناف المقبولة فنياً وإضافتها للمخازن وعدم إستفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك في غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته .

ومن الثالت حتي السابع، لم يتخذوا الاجراءات اللازمة بصفتهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 21 لسنة 2018 بتاريخ 18/1/2018 نحو فحص وإستلام قطع الغيار محل أمر التوريد رقم 24/1 لسنة 2018، والتى تم توريدها من أحد الموردين، وعدم تحرير محاضر فحص لقطع الغيار المطابقة للمواصفات الفنية، وذلك في غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفتهم