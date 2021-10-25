أخبار عاجلة

توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر -
الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء -
انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر -
طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي -
السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف» -
بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان -
الدفاع التركية : إلقاء القبض على 471 شخصًا حاولو دخول البلاد بطرق غير قانونية -
رئيس الوزراء البريطاني: الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا فشلنا في جلاسجو -
عثمان أبو لبن: دخلنا عش الدبابير بفيلم «الكاهن».. وربنا يستر بعد ما يتعرض -
«حصلها خلل نفسي»... والد ياسمين صبري يعاود الهجوم عليها مجددًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تأديب مسئول سابق و٣ مهندسين وفنيين بالسد العالي

Print
تأديب مسئول سابق و٣ مهندسين وفنيين بالسد العالي تأديب مسئول سابق و٣ مهندسين وفنيين بالسد العالي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد مسؤول سابق بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، 6 من العاملين بالسد من بينهم 3 مهندسين وفنيين، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بمحافظة أسوان للإختصاص.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، انه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة ورئيس لجنة الفحص والإستلام، مما ترتب عليه التأخر في استلام الأصناف المقبولة فنياً وإضافتها للمخازن وعدم إستفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك في غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته .

ونُسب للثاني، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة، ورئيس لجنة الفحص والإستلام والمحالة اليه بمعرفة مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، لاتخاذ اللازم مما ترتب عليه التأخر في استلام الأصناف المقبولة فنياً وإضافتها للمخازن وعدم إستفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك في غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته .
ومن الثالت حتي السابع، لم يتخذوا الاجراءات اللازمة بصفتهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 21 لسنة 2018 بتاريخ 18/1/2018 نحو فحص وإستلام قطع الغيار محل أمر التوريد رقم 24/1 لسنة 2018، والتى تم توريدها من أحد الموردين، وعدم تحرير محاضر فحص لقطع الغيار المطابقة للمواصفات الفنية، وذلك في غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفتهم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر

توزيع 350 زى وعمامة أزهرية على الأئمة بأوقاف الأقصر

الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء

الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء

انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر

انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر

طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي

طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي