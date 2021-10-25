تصاعد أزمة المقر الاجتماعي لنادي دمياط.. ومصدر مسؤول: «ننفذ قرار سابق»

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تصاعدت أزمة طاحنة في محافظة دمياط تزامنا مع قرار المحافظ الدكتورة منال عوض مؤخرا تنفيذ قرار بإلغاء الأرض المخصصة لنادي دمياط الرياضي بكورنيش النيل، والموجود عليها مقر النادي الرئيسي، ونقل تخصيص الأرض وما عليها من منشآت إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تمهيدًا لإخلاء مقر النادي بالكامل وإزالته بعد صدور قرارات إزالة عدة له. وهو ما أثار غضب عدد من أهالي دمياط مستنكرين فقد النادي لمقره الوحيد .

واحتلت الأزمة مساحة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط اتهامات سابقة لمجالس إدارة سابقة بالتفريط في المبني والموافقة على سحب الأرض المخصصه لنادي دمياط الرياضي بكورنيش النيل .

محمد أبوجنبه رئيس مجلس إدارة نادي دمياط المجمد والمرشح حاليا لانتخابات مجلس الإدارة المرتقبه، انتقد حرمان نادي دمياط لمقره الاجتماعي، والذي كان يمثل أحد مصادر الدخل للنادي إلى يواجه أزمة مالية حادة، مطالبا المحافظ بإعادة النظر في هذا القرار الذي يفقد النادي الرياضي الذي يحمل إسم المحافظة مقره الوحيد، ليزيد من أزماته .

من جانبه، نفى محمد سامي سليمان الرئيس الأسبق لنادي دمياط الرياضي مسئوليته عن التفريط في أرض النادي، مؤكدا على عدم توقيعه أية تعاهدات تقر بسحب الأرض المخصصه لنادي دمياط لصالح مجلس مدينة دمياط مقابل تخصيص أرضا برأس البر وذلك أثناء فترة رئاسته للنادي .

واستنكر حمادة سعد الفائز بالتزكيه بمنصب أمين الصندوق في الانتخابات الجارية حاليا، فقدان نادي دمياط الرياضي لمقره الرئيسي الذي كان سابقا يحتل موقع المبنى الحالي لديوان عام محافظة دمياط الحالي، ثم تم التنازل للمحافظة عن المكان مقابل المكان الحالي، الذي قررت المحافظة إلغاءه، متسائلًا كيف لنادٍ يمثل محافظة دمياط بأكملها دون مقر له بعاصمة المحافظة، مطالبًا المحافظ إعادة دراسة القرار الذي يقضي على كيان نادي دمياط الرياضي الذي ينتظر جماهيره الاحتفال بمئويته عام 2023، لافتا أن هدم النادي ينهي هوية نادي دمياط الذي يدخل عمره 100 عاما، ويفقد كذلك فريقه ملعب ستاد دمياط الذي يلعب الفريق على أرضه لأكثر من 75 عامًا، بعد تسليمه لشركة ستادات عليه، وهو ما يجعل النادي لا يمتلك سوى قطعة الأرض الوحيدة على طريق رأس البر والتي يصعب الوصول إليها لبعدها عن الطريق الرئيسى وصعوبة الطريق وضيقه .

على الجانب الآخر، أكد مصدر مسؤول بمحافظة دمياط، أن القرار وفقا للقانون وتنفيذا لقرارات سابقة، مشيرا أنه سيتم التنفيذ خلال الساعات الأخيرة المقبلة، لافتا أنه بالفعل يوجد قرار سابق يقضي بسحب الأرض المخصصه للنادي بكورنيش النيل مقابل تخصيص الأرض لصالح نادي دمياط الرياضي برأس البر .