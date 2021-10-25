محاضرات وورش فنية وأمسيات شعرية بفرع ثقافة الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس، حيث أقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر بعنوان «ذكروا القلب بالحبيب»، وأمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان «أكتوبريات».

كما عقد القصر محاضرة بعنوان «الزواج في مصر القديمة» وتحدث د. محمد أمام من عادات وتقاليد الزواج، وتقديم الزوج مهر للزوجة، ورد المهر عند الطلاق، بجانب عقد محاضرة بعنوان «تركيب الصورة الشعرية بين القديم والحديث» تناول خلالها الشاعر أحمد عراقي مفهوم الصورة الشعرية، وكيفية بناءها وتطورها.

كما قدم قصر ثقافة إسنا عرض إنشاد ديني تضمن تقديم اغنيات «قمر سيدنا النبي» قدمتها كريمة مختار، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «تقنيات التحليل الفيلمي» ألقاها عمرو عبدالصبور متناول التعريف بمجالات واختصاصات التحليل الفيلمي، وان هناك ما يمكن وصفه بالطابع الإخباري وأحيانا الترويجي للفيلم.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر، نفذتها نجوي ابو الفضل، بجانب ورشة حكي عن شخصية «الكاتب طه حسين» ألقاها حسن صالح، بالاضافة لأمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان «يللي تحب النبي».