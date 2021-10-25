1143 مخالفة مرورية بدسوق في كفر الشيخ

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نظم مجلس مدينة دسوق بالتعاون مع قوة أمنية حملات لرفع الإشغالات إضافة لحمل مرورية، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء، أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، برئاسة المحاسب السيد عبدالستار والجهات الأمنية وبحضور كلا من لواء عماد موسى حكمدار المديرية، ولواء محمد جندية، مساعد المدير لفرقة دسوق، والعميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي، والعميد سامح العزب، مدير المرور.

وقال السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن الحملة أسفرت عن تحرير 1143 محضرا للمخالفين منها 429 ‘شغالات، و10 مخالفات بيئة، و40 محضر نقل بطئ، و386 مضبوطات، و253 إزالة إعلانات، و20 محضر إشغال طريق، و9 محاضر نظافة، و24 مخالفة مرورية متنوعة، ومازالت الحملة مستمرة بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا ومساءا لإعادة الانضباط بالشارع.