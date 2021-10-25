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ولي عهد الكويت: ملتزمون بما يصدر عن «الشرق الأوسط الأخضر»

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ولي عهد الكويت: ملتزمون بما يصدر عن «الشرق الأوسط الأخضر» ولي عهد الكويت: ملتزمون بما يصدر عن «الشرق الأوسط الأخضر»

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قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن الكويت ملتزمة بكل ما يصدر عن قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر». وأضاف، الشيخ مشعل الصباح خلال كلمته بالقمة، التي انطلقت اليوم الاثنين بالسعودية، أن تدعم شقيقتها الكبرى المملكة العربية في هذه المبادرة.

وأضاف: «تؤكد دولة الكويت من هذا المكان دعمها الكامل لجهود شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة وثقتها في حسن إدارة هذا الملف الحيوي، بإشراف أخي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود».

وتابع: ندعم مبادرة السعودية بشأن المناخ، وسنعمل معها جنباً إلى جنب لتنفيذ تلك المبادرة. ولفت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى أن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» تعكس إرادة مكافحة التغيير المناخي. وأكد الشيخ مشعل الصباح، على أن المستقبل في الحلول الخضراء ودعم الأصول البيئية.

وكان ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد وصل عصر أمس والوفد الرسمي المرافق له إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، لحضور قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

المصرى اليوم

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