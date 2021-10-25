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تفاعلاً مع مبادرة سمو ولي العهد

تزامنًا مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين -حفظه الله- النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، أعلنت جامعة الملك فيصل عن تنفيذ حزمة مبادرات وفعاليات "السعودية الخضراء" والتي تقيمها في الفترة من 25 إلى29 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2021م.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه الحزمة من المبادرات والفعاليات تأتي دعمًا للتوجهات والتوجيهات الحكيمة من لدن القيادة الرشيدة، ولترسخ أهمية هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الرامية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في ضوء هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله- والتي تجسد حرص حكومتنا الرشيدة على حماية البيئة، واستدامتها، وتنميتها.

وبيّن أن هذه الحزمة تضم إطلاق مسار تمويل بحثي تحت مسمى "السعودية الخضراء" لتعظيم مساهمة الجامعة البحثية تجاه المبادرة، وإطلاق برنامج علوم البيئة في كلية العلوم الزراعية والأغذية في العام الدراسي المقبل، بهدف تخريج كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في استدامة مكونات البيئة الطبيعية وتعزيز نموها في ظل مبادرة السعودية الخضراء، وكذلك إطلاق مبادرة تنمية قدرات الابتكار وريادة الأعمال للمزارع المنتجة بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، وحملة تشجير مجتمعية استكمالاً لمشروع الجامعة المستهدف غرس ٤٥ ألف شتلة وشجرة، وتأسيس نادٍ طلابي تحت مسمى "نادي السعودية الخضراء" يستهدف زيادة الوعي الطلابي تجاه مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفاتها، إلى جانب إطلاق سلسلة من المحاضرات العلمية التخصصية في المراكز والوحدات البحثية، واللقاءات الثقافية التي تعُنى بالتراث الطبيعي في المكتبة المركزية، وحملة إعلامية للتعريف بجهود الجامعة البيئية في إطار هويتها المؤسسية، والتوعية بأهمية الحفاظ على مصادرنا الطبيعية، وسبل مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأكد أن تلك الإسهامات تأتي انعكاسًا لدور المؤسسات التعليمية والبحثية في ظل ما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تؤكد أهمية الارتكاز على معطيات البحث العلمي، والاستثمار في مؤسساته الجامعية التخصصية.