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مذكرة تعاون تجمع اتحاد البولو و"الفطيم"

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مذكرة تعاون تجمع اتحاد البولو و

وقّع الاتحاد السعودي للبولو ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة المهندس عمرو زيدان، وشركة "ماجد الفطيم العقارية المحدودة" ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة خالد العجمي، مذكرة تعاون بين الطرفين لمدة عام، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم البرامج والأنشطة التي تساعد على نشر لعبة البولو، لتنظيم وتطوير اللعبة بشكل أوسع محلياً وإقليمياً.

وتأتي الشراكة مع شركة ماجد الفطيم؛ لما تملكه من سجلّ حافل في المشاريع العقارية العملاقة من فنادق ومنشآت ترفيهية ورياضية، وتُعتبر المذكرة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقّعها الاتحاد، والتي تهدف إلى نشر اللعبة بين كل شرائح المجتمع.

مذكرة تعاون تجمع اتحاد البولو و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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