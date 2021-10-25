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ولي عهد الأردن يدعو العالم لضرورة إيجاد حلول ثقافية لحماية البيئة

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ولي عهد الأردن يدعو العالم لضرورة إيجاد حلول ثقافية لحماية البيئة ولي عهد الأردن يدعو العالم لضرورة إيجاد حلول ثقافية لحماية البيئة
خلال مشاركته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض

ولي عهد الأردن يدعو العالم لضرورة إيجاد حلول ثقافية لحماية البيئة

نوّه ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية حسين بن عبدالله الثاني بأهمية قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" خلال مشاركته اليوم في قمة "الشرق الأوسط الأخضر" بالرياض التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن جميع الأديان السماوية أوصت بالحفاظ على البيئة، عادّاً الاهتمام بالبيئة أمراً مهماً وثقافة وقيمة حميدة يتحلى بها الإنسان الواعي، راجياً أن تحقق القمة الأهداف المنشودة، وإيجاد حلول من شأنها تحقيق التعاون بين الجميع؛ لمواجهة تحديات تغيير المناخ، التي لا تعترف بالحدود بين دول وأقاليم العالم، بوصفها باتت تهديدات لكوكب الأرض بصورة عامة.

وأشار إلى امتلاك الأردن خطة وطنية تعنى بالنمو الأخضر، ستشارك بها قطاعات عديدة منها الزراعة والطاقة والمياه وإدارة النفايات، لافتاً الانتباه إلى تأثر موارد بلاده بالتغيّر المناخي، الأمر الذي جعلهم يولون هذه التأثيرات اهتماماً بالغاً، بوصفها تحدياً ينبغي لهم مواجهته، آملاً أن يستطيع جميع المشاركين اليوم الوصول إلى اتفاق تبني سياسات على مستوى الحكومات لمواجهة أثر التغير المناخي من خلال اعتماد أساليب الزراعة الحديثة، التي توفر الموارد المائية، واستدامة التحول نحو الطاقة المتجددة، والتشجيع على اعتماد المركبات الكهربائية، وتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة، ووضع سياسات من شأنها توفير التمويل المستدام للنهوض ومواجهة التغير المناخي، إلى جانب الاهتمام بالعمل على إيجاد ثقافة عالمية عبر تطوير النظام التعليمي، الذي سيسهم في إيجاد مزيد من الحلول لمحاربة هذه الظاهرة العالمية؛ لأن ذلك هو الواجب الحقيقي تجاه الأجيال المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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