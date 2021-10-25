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الحصول على لقاح كورونا شرط أساسى للمشاركين فى الألعاب الأولمبية الشتوية

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الحصول على لقاح كورونا شرط أساسى للمشاركين فى الألعاب الأولمبية الشتوية الحصول على لقاح كورونا شرط أساسى للمشاركين فى الألعاب الأولمبية الشتوية

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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقررة في العاصمة الصينية بكين بداية من 4 فبراير 2022،عدد من التعليمات والإرشادات لجميع المعنيين بالدورة.

وشددت اللجنة أن الهدف من تقييد حرية التنقل للحد من إنتشار عدوى فيروي كورونا المستجد ، فضلاعن إجراء الفحوصات بشكل يومي، وكذلك الالتزام بشكل صارم بارتداء الكمامات خارج المنافسات، وعدم السماح بالتحركات إلا بين أماكن الإقامة ومواقع إقامة المنافسات.

و تضمنت الارشادات ضرورة تلقي التطعيم الكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، للمشاركين قبل أسبوعين على الأقل من دخول الصين، من أجل تفادي الخضوع للحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع.
وأشارت اللجنة الى أنه تقررر توفير ثلاث وجبات في اليوم، مع توفير "واي فاي" مجانية للاتصال بالإنترنت، وآلية للتواصل مع الفريق الذي ينتمي إليه الرياضي، وتشمل أيضا ضرورة أن يكون العاملون في فنادق العزل متحدثين للإنجليزية، مع توفير الدعم النفسي خلال فترة الحجر.

وتم التشديد على أنه لن يُسمح بمغادرة مكان الحجر الصحي قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك، وفي حالة انتهاك القواعد والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا، تهدد اللجنة المنظمة بفرض عقوبات تتضمن غرامات مالية وسحب لأوراق الاعتماد.

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