خالد جلال: الفوز على طلائع الجيش يعطينا دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي

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أعرب خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش في افتتاح الدوري.

وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، أحرز الأهداف، موسى دياورا ومحمد هلال، هدفين.

وقال خالد جلال، في تصريحات تليفزيونية :«حققنا فوزًا مهمًا على فريق كبير بحجم طلائع الجيش، الذي فاز ببطولة السوبر المحلي»، مضيفًا:«طالبت اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز في المباراة الأولى بالدوري، لتعطي لنا دفعة قوية قبل مباراة الأهلي المقبلة».

وأضاف :«مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية، خاصة بعد قرار عودة الجماهير، وهذا شيء أسعدني كثيرًا»، مضيفًا :«نسعى لتقديم مباراة قوية أمام المارد الأحمر، وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأشار:«طموحنا مختلف هذا الموسم، حيث نسعى للتواجد في أحد مراكز المقدمة، وذلك بعدما نجحنا في تحقيق شبه إعجاز الموسم الماضي بالتواجد في الدوري»، مشيرًا:«نجحنا خلال الميركاتو الصيفي في تدعيم الفريق في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم فقط، مع تقليل عدد اللاعبين بالفريق، من أجل زيادة التركيز».