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كيروش يحضر مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش فى افتتاح الدوري

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كيروش يحضر مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش فى افتتاح الدوري كيروش يحضر مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش فى افتتاح الدوري

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حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الاول على حضور مباراة البنك الاهلي وطلائع الجيش، فى افتتاح بطولة الدورى ، و التى اقيمت فى الثالثة عصر اليوم " الاثنين" على ارض ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدورى الممتاز، و التى حسمها البنك الاهلي لصالحه بثلاثية نظيفة ، سجلهم موسي دياوارا ، ومحمد هلال " هدفين"

وحرص كارلوس كيروش رفقة وائل جمعه مدير و ضياء السيد المدرب العام و عصام الحضرى مدرب حراس المرمى على الحضور لمتابعة اللقاء ومتابعة لاعبى الفريقين.

ويستعد المنتخب المصرى لخوض جولتى ختام تصفيات أمام أنجولا والجابون شهر نوفمبر المقبل قبل خوض معسكرا تدريبيا يسبق السفر للدوحة من أجل المشاركة بكأس العرب الأولى والتى تقام فى الفترة بين 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر

المصرى اليوم

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