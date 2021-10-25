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الجهاز الطبي للأهلي يحذر من مشاركة «الحاوي» أمام الإسماعيلي

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الجهاز الطبي للأهلي يحذر من مشاركة «الحاوي» أمام الإسماعيلي الجهاز الطبي للأهلي يحذر من مشاركة «الحاوي» أمام الإسماعيلي

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حذر الجهاز الطبي للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي بقيادة الدكتور احمد ابو عبله الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيمانى من الدفع بوليد سليمان لاعب الفريق الذي تعرض للاصابه في مباراة الفريق امام الحرس الوطنى في بطولة دورى ابطال افريقيا بسبب عدم اكتمال شفائه بعدما تعرض بارتجاج خفيف في المخ.

ويحتاج وليد سليمان لبعض عمليات التاهيل لما يقرب من 7 أيام، بعدما اجرس اللاعب اشعه على الجهاز العصبي وتم نقله للمستشفي عقب نهاية المباراة.

ويلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي يسعي الاهلي في تحقيق الفوز وحصد اول ثلاث نقاط في المسابقة.

المصرى اليوم

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