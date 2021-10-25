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«الإفتاء»: ترك الصلاة معصية وكبيرة من الكبائر وليس كفرًا

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«الإفتاء»: ترك الصلاة معصية وكبيرة من الكبائر وليس كفرًا «الإفتاء»: ترك الصلاة معصية وكبيرة من الكبائر وليس كفرًا

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أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على حكم الشرع في ترك الصلاة، وهو السؤال الذي يتردد باستمرار على الدعاة في البرامج الدينية.

وأكد «عاشور»، خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك»، للإجابة عن أسئلة المتابعين، الاثنين، أن ترك الصلاة معصية وكبيرة من الكبائر، لكنه ليس كفرًا لأن ليس هناك مسلمًا يترك الصلاة جحودًا ونكرانًا.

وقال: «إذا فكرنا في الصلاة سنجد أنها شيء جميل جدًا، فنحن نشكر الله عز وجل على أن فرض علينا الصلاة، وهذا لأنه فرض علينا مقابلته».

وأضاف: «في حالة طلب شخص مهم وذو حيثية مقابلتك ستشعر بالسعادة وتذهب بسرعة لمقابلته»، معقبًا: «فما ظنكم برب العالمين؟».

وشدد على أن الالتزام بالصلاة من علامات الفلاح مستشهدًا بقوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون»، وقوله تعالى: «والذين هم على صلواتهم يحافظون».

وأوضح: «الأمر يشبه وكأن الله يفرض الصلاة لنكون أكثر قربًا منه، وليرزقنا بالمزيد من السعة في الرزق والعافية والبنون والزواج والعمل والطمأنينة»، مستشهدًا بقوله تعالى «ألا بذكر الله تطمئن القلوب».

المصرى اليوم

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