أخبار عاجلة

"اليوبي" يُدشن مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بجامعة المؤسس -
كيف تساهم "كفاءة الطاقة" للإطارات في استهلاك 4% من الوقود للسيارات الخفيفة؟ -
مستشفى الملك خالد: مفعول قطرات تحسين النظر "فيويتي" مؤقت -
"السميري" يجدد مطالبته بالبحث عن شقيقه -
طاقم إماراتي لقيادة نهائي دوي أبطال آسيا.. بين الهلال وبوهانج -
المائدة المستديرة الثالثة بجامعة أسوان توصي بربط الخريجين بسوق العمل السياحي -
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول السوق -
السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر -
في قضية أجهزة الحاسب وبدلات السفر.. حيثيات تأديب مسئولين بالشباب والرياضة -
السيسي: مصادر الطاقة المتجددة في مصر تمثل 30% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مذكرة تعاون تجمع اتحاد البولو و"الفطيم"

Print

مذكرة تعاون تجمع اتحاد البولو و

وقّع الاتحاد السعودي للبولو ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة المهندس عمرو زيدان، وشركة "ماجد الفطيم العقارية المحدودة" ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة خالد العجمي، مذكرة تعاون بين الطرفين لمدة عام، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم البرامج والأنشطة التي تساعد على نشر لعبة البولو، لتنظيم وتطوير اللعبة بشكل أوسع محلياً وإقليمياً.

وتأتي الشراكة مع شركة ماجد الفطيم؛ لما تملكه من سجلّ حافل في المشاريع العقارية العملاقة من فنادق ومنشآت ترفيهية ورياضية، وتُعتبر المذكرة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقّعها الاتحاد، والتي تهدف إلى نشر اللعبة بين كل شرائح المجتمع.

مذكرة تعاون تجمع اتحاد البولو و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اليوبي" يُدشن مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بجامعة المؤسس

"اليوبي" يُدشن مسابقة رئيس الجامعة للعمل التطوعي بجامعة المؤسس

كيف تساهم "كفاءة الطاقة" للإطارات في استهلاك 4% من الوقود للسيارات الخفيفة؟

كيف تساهم "كفاءة الطاقة" للإطارات في استهلاك 4% من الوقود للسيارات الخفيفة؟

مستشفى الملك خالد: مفعول قطرات تحسين النظر "فيويتي" مؤقت

مستشفى الملك خالد: مفعول قطرات تحسين النظر "فيويتي" مؤقت

"السميري" يجدد مطالبته بالبحث عن شقيقه

"السميري" يجدد مطالبته بالبحث عن شقيقه