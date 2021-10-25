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تفاصيل إصابة سامح عبدالعزيز ومحسن منصور خلال تصوير مسلسل «أنا وهي»

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تفاصيل إصابة سامح عبدالعزيز ومحسن منصور خلال تصوير مسلسل «أنا وهي» تفاصيل إصابة سامح عبدالعزيز ومحسن منصور خلال تصوير مسلسل «أنا وهي»

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طمأن المخرج سامح عبدالعزيز، الاثنين، جمهوره بعد إصابته أثناء تصويرهم مسلسل «أنا وهي» إثر سقوط قطعة خشبية من الديكور عليه وعلى الفنان محسن منصور، موضحا أنه حاليًا يعاني من كدمات.

وقال «سامح» في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» إنه «أثناء تصوير مسلسل “أنا وهي” سقطت قطعة من الديكور عليّ أنا والفنان محسن منصور، لكن الحمد لله أنا تمام، وأعاني من بعض الكدمات البسيطة إثر سقوط القطعة من الأعلى، وهي قطعة ديكور خشبية».

وأضاف: «الفنان محسن منصور تمام كويس لكنه يعاني من كدمات بسيطة أيضًا بقدمه اليمنى إثر سقوط قطعة الديكور عليه»، موضحا أن «التصوير مستمر عادي جدا وماحدش حصله حاجة الحمد لله».

كان الفنان محسن منصور نشر صورة أثناء إجرائه عدد من الإشاعات والفحوصات الطبية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الاثنين، وعلق عليها، قائلًا: «الحمد لله قدر الله وماشاء فعل.. كله خير من الله.. أثناء التصوير اليوم ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل دعواتكم بالشفاء لينا الألم فظيع يا رب اشفي كل مريض».

مسلسل أنا وهي بطولة الفنانة هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقى، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، تأليف مصطفى حمدي، يجسد خلاله محسن منصور شخصية رجل يمتلك ملهى ليلى، العمل يتكون من ١٥ حلقة ويعرض قريبًا على شاشة إحدى الفضائيات.

المصرى اليوم

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