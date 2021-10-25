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الصفقات الجديدة تزين تشكيل الاتحاد السكندري فى مواجهة سموحة

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الصفقات الجديدة تزين تشكيل الاتحاد السكندري فى مواجهة سموحة الصفقات الجديدة تزين تشكيل الاتحاد السكندري فى مواجهة سموحة

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اعلن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى الاتحاد السكندري عن تشكيله فريقه التي يستعد خوض اولى مباريات الموسم الجديد امام سموحة، في المباراى التي ستقام على الاسكندرية، ودفع الجهاز الفنى للاتحاد بكلا من، محمد عبدالمنصف في حراسة المرمي، السيد سالم، محمد عبدالسلام ،صبرى رحيل، مورو سيلفو، سعيدو سنبورى ،خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، أحمد نبيل مانجا، أحمد على – داميون لوى.

ويسعي الجهاز الفنى للاتحاد لخطف الثلاث نقاط في المواجهة الاولى لزعيم الثغر، خاصة في ظل التدعيمات التي اجراها الجهاز الفنى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

احمد علي مهاجم الاتحاد السكندري - صورة أرشيفية

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