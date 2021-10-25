انفجار في مبنى بمدينة نابريجني تشيلني الروسية

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واسفر الانفجار عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل كحصيلة أولية.

وقال القسم الصحفي في وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، إن أحد الضحايا أزيل من تحت أنقاض المبنى، وهو في حالة حرجة.

وقالت الوزارة في بيان «تم إخراج أحد الضحايا من تحت الأنقاض، إنه في حالة خطيرة، وسيتم إرساله إلى مستشفى الطوارئ في نابريجناي تشيلني، حيث يوجد كل ما قد يحتاجه».

وأضافت المصدر بوزارة الصحة أن أربع فرق إسعاف وصلت بالفعل إلى مكان الحادث وتم إرسال فرق طب الطوارئ هناك.

وأضلفت: «في الساعة 17.30 في نابريجناي تشيلني في 25/18 شارع تتارستان، وقع انفجار لمزيج من الغاز والهواء في شقة بالطابق الرابع من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق».